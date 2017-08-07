مناقشة خطة برنامج الغذاء العالمي في محافظة ذمار [07/أغسطس/2017] ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة محافظ ذمار حمود عباد اليوم خطة برنامج الغذاء العالمي بشأن المعونات وآلية توزيع المساعدات الغذائية في مديريات المحافظة خلال النصف الثاني من العام الجاري.



وأقر الاجتماع الذي ضم ممثلي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي و مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة منير المروني ، إعادة المسح الميداني لمديريات مدينة ذمار ، مغرب عنس والمنار، للتقييم وفقا للاحتياج الفعلي، والبدء بإجراء مسح للحالات المستهدفة في خطة برنامج الغذاء العالمي للعام القادم 2018م.





وفي الاجتماع ثمن محافظ ذمار دعم برنامج الغذاء العالمي وشركائه للمحافظة.. معبرا عن أمله في زيادة المساعدات بما يتوائم مع العدد الفعلي للحالات المحتاجة للمعونات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلا عن الزيادة المستمرة في أعداد الأسر النازحة إلى المحافظة والتي وصلت إلى 30 ألف أسرة و 151 ألف نسمة .







وأكد المحافظ عباد استعداد السلطة المحلية تسهيل مهام المنظمات في تقديم المساعدات.. مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التخطيط بالمحافظة خلال وضع الخطط والاستراتيجيات .

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