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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 06:58:32م
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السلطات الفلبينية تعلن مقتل صحافيين في حادثين منفصلين
[07/أغسطس/2017] مانيلا – سبأ :

أعلنت السلطات الفيليبينية اليوم الاثنين عن مقتل صحافيين خلال اليومين الماضيين في البلاد في حادثين منفصلين.



وقال الامين العام للاتحاد الوطني للصحافيين في الفلبين دابيت بانيلو ان مقدم البرامج رودي اليكاواي والمعلق ليو دياز هما الصحافيان الثالث والرابع اللذان يقتلان منذ وصول الرئيس رودريغو دوتيرتي الى السلطة العام الماضي.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الصحافيين كانا على دراجة نارية عندما تعرضا لاطلاق نار من دراجة نارية اخرى ما ادى الى مقتلهما.



واوضحت ان حادثتا وقعتا الاغتيال في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد حيث تنشط حركتا تمرد مسلحتين.



ويفيد تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين عام 2016م ان 146 صحافياً قتلوا بين عامي 1990 و2015م في الفلبين، ليصبح هذا البلد ثاني اخطر بلد في العالم بالنسبة للصحافيين .
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