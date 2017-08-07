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ضبط سبعة مطلوبين أمنيا بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
[07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بأمانة العاصمة مطلوب أمنياً متهم بجريمة سرقة محل صرافة بمدينة ذمار نهاية يوليو الماضي.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية بأمانة العاصمة ضبطت المتهم بناءً على تعميم من إدارة أمن محافظة ذمار وفي إطار تنفيذها لخطة ملاحقة المطلوبين أمنياً .
وأكد المصدر أنه تم التحفظ على المتهم للإجراءات القانونية.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء ضبطت ستة مطلوبين لأمن أمانة العاصمة على ذمة قضايا جنائية مختلفة.
سبأ