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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 06:58:32م
مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .
أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
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أكثر من 95 مليون ريال إيرادات مرور محافظة صنعاء خلال النصف الأول(مصحح)
[07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بلغ إجمالي إيرادات مرور محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري 95 مليوناً و 815 ألف ريال .

وأوضح مدير مرور المحافظة العقيد مجيب الرحمن العمري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات ارتفعت عن الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 46 مليوناً و 440 ألف ريال.


وأشار إلى أن الفترة القادمة من العام الجاري ستشهد نقلة نوعية في أعمال الإدارة وفروعها وتطوير أدائها رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .
سبأ
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