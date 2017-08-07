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أكثر من 95 مليون ريال إيرادات مرور محافظة صنعاء خلال النصف الأول(مصحح)
[07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بلغ إجمالي إيرادات مرور محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري 95 مليوناً و 815 ألف ريال .
وأوضح مدير مرور المحافظة العقيد مجيب الرحمن العمري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات ارتفعت عن الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 46 مليوناً و 440 ألف ريال.
وأشار إلى أن الفترة القادمة من العام الجاري ستشهد نقلة نوعية في أعمال الإدارة وفروعها وتطوير أدائها رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد .
سبأ