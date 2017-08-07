|
ضبط اثنين من المطلوبين أمنياً بمحافظتي حجة والبيضاء
[07/أغسطس/2017] حجة – البيضاء - سبأ:
ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية القبض على اثنين من المطلوبين أمنياً في عمليتين منفصلتين بمحافظتي حجة والبيضاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بحجة ضبطت شخص مطلوب أمنياً يبلغ من العمر 23 عاماً ومن المتعاونين مع العدوان ومرتزقته .. مؤكدا أن المذكور يعمل في إطار خلايا الكمائن ضد الجيش واللجان الشعبية.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية الطفة بالبيضاء ضبطت أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وأنه متهم بالعمل ضمن خلية إرهابية تقوم بوضع كمائن لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية.
سبأ