محافظ عمران يناقش آلية تفعيل دور المكاتب التنفيذية والخدمية [07/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية تفعيل دور مكاتب الواجبات والأوقاف والإدارة العامة للأمن بمديرية عمران.



وفي الاجتماع الذي ضم عدد من القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، أكد المحافظ جعمان أهمية قيام المكاتب المعنية بدورها في خدمه المواطنين والحفاظ على أموال الدولة وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة لدي مستأجري أراضي الأوقاف وعدم التهاون فيها ومحاسبة الممتنعين عن دفع ما عليهم من إيرادات للدولة.



وأشار إلى ضرورة تفعيل الأوقاف والواجبات والمالية بالمديرية والابتعاد عن الإجراءات الروتينية التي تعرقل سير الأداء وبما يسهم في استقبال الإيرادات وفقاً للقانون.



وأكد محافظ عمران أن قيادة المحافظة والسلطة المحلية ستقوم بالمتابعة والتقييم لنشاط المكاتب التنفيذية بمديرية عمران وجميع المديريات وستتخذ الإجراءات بحق المقصرين في أداء مهامهم وواجباتهم .. مشدداً على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بتنمية الإيرادات ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.







فيما استعرض مدير الأوقاف بالمحافظة عبدالله البحيري ومدير مديرية عمران مطهر الدرة تقريرا عن مستوى الانجاز في الأعمال والأنشطة خلال الفترة الماضية في إطار الخطة السنوية للعام الجاري ومستوى الانضباط في الدوام وتقييم مستوى الأداء الوظيفي.



كما استمع الاجتماع الى عدد من الآراء المقدمة من المعنيين بالوحدات الإدارية بمديرية عمران حول القضايا المتصلة بتطوير العمل وتحسين الأداء.



وخرج الاجتماع الذي حضره مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل بعدد من التوصيات الهادفة لتعزيز الأداء وتحسين الانجاز في مختلف الجوانب الايرادية والخدمية .

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