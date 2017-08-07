ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 06:58:32م
مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .
أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
آخر الأخبار:
ضبط متهمين بجرائم سرقة بالإكراه وسجائر مهربة وألعاب نارية بالحديدة
مناقشة خطة برنامج الغذاء العالمي في محافظة ذمار
السلطات الفلبينية تعلن مقتل صحافيين في حادثين منفصلين
ضبط سبعة مطلوبين أمنيا بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ضبط متهم بتزييف عملة وطنية بعمران
[07/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة عمران متهم بتزييف العملة الوطنية من فئة ألف ريال.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبطت المتهم وبحوزته مبلغ 24 ألف ريال من العملة الوطنية المزيفة فئة ألف ريال تحمل رقماً تسلسلياً موحداً إلى جانب أدوات أخرى يستخدمها المتهم في عملية تزييف العملة.

وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على المتهم البالغ من العمر 24 عام مع المضبوطات لإستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
ضبط متهمين بجرائم سرقة بالإكراه وسجائر مهربة وألعاب نارية بالحديدة
مناقشة خطة برنامج الغذاء العالمي في محافظة ذمار
ضبط سبعة مطلوبين أمنيا بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
أكثر من 95 مليون ريال إيرادات مرور محافظة صنعاء خلال النصف الأول(مصحح)
ضبط اثنين من المطلوبين أمنياً بمحافظتي حجة والبيضاء
محافظ عمران يناقش آلية تفعيل دور المكاتب التنفيذية والخدمية
تدشين توزيع سلال غذائية بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء
افتتاح سوق غيمان المركزي للفواكه بمحافظة صنعاء
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف بالجوف
تدشين المرحلة الأولى من حملة القطاع الخاص للإغاثة الطبية بمستشفى السبعين
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف الخط العام في بير باشا بتعز
[07/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بمأرب ونهم
[07/أغسطس/2017]
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[07/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
[06/أغسطس/2017]
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
[06/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by