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ضبط متهم بتزييف عملة وطنية بعمران
[07/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة عمران متهم بتزييف العملة الوطنية من فئة ألف ريال.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبطت المتهم وبحوزته مبلغ 24 ألف ريال من العملة الوطنية المزيفة فئة ألف ريال تحمل رقماً تسلسلياً موحداً إلى جانب أدوات أخرى يستخدمها المتهم في عملية تزييف العملة.
وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على المتهم البالغ من العمر 24 عام مع المضبوطات لإستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.
سبأ