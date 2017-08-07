تدشين توزيع سلال غذائية بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء [07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت جمعية صدى النسوية بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء اليوم توزيع 317 سلة غذائية بتمويل منظمة طفل حرب في عزلة الحدب .



وفي التدشين أشاد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام بجهود جمعية صدى ومنظمة طفل حرب في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة وتأمين إحتياجاتها من المواد الغذائية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأكد دعم قيادة المحافظة لهذه المبادرات الإنسانية والإستعداد تسهيل أنشطة الجمعيات والمنظمات لإيصال المساعدات للمستهدفين.



فيما أشارت مديرية جمعية صدى النسوية حياة الحبشي إلى أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار تنفيذ مشروع الأمن الغذائي وفقا للمسح الميداني للأسر الأشد فقرا.



وأوضحت أن المساعدات التي تعد الأولى تستمر أربعة أشهر للحالات المستهدفة في عزلة الحدب .. مبينة أن المشروع يتضمن تقديم مساعدات أيضا بعزلة المغاربة بمديرية كحلان عفار بحجة من خلال ثلاثة محاور صحي من خلال رصد ومتابعة حالات سوء التغذية للأطفال بالمديريات المستهدفة ومعالجتها ومحور غذائي من خلال توزيع سلال غذائية لأكثر من 300 أسرة مستهدفة ومحور حماية الطفل بتعزيز التوعية بأهمية حماية الطفل .



حضر التدشين مدير عام إدارة المنظمات غير الحكوميه بوزارة التخطيط فارس الدرواني ومدير عام المديدية راجح أحمد راج ومنسق المشروع ناجي الزوعري.

