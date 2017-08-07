[07/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
افتتح وكيل محافظة صنعاء للقطاع الجنوبي الشرقي عبدالملك الغربي ومعه مدير مديرية سنحان وبني بهلول احمد طاهر نهشل سوق غيمان المركزي للفواكه.
وفي الافتتاح أشار وكيل المحافظة إلى اهمية السوق المركزي في تسويق محصول التين الشوكي ذات الجودة العالية المشهور في مناطق القطاع الجنوبي الشرقي وكافة انواع الفواكه التي تشتهر بزراعتها مديريات القطاع.
ولفت إلى أن افتتاح السوق سيؤثر ايجابا في تشجيع المزارعين على التوجه لزراعة التين الشوكي والفواكه من خلال عملية التسويق والتوزيع منه لكافة الأسواق الأخرى وضمان المزارع بيع محصوله.
وحث الغربي المزارعين على استغلال موسم الامطار والتركيز على زراعة الفواكه سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وبيعها وتسويقها عبر السوق المركزي.
سبأ