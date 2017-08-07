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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 06:58:32م
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  اقتصاد
مؤسسة النفط الليبية تعلن عودة الإنتاج في أكبر حقول النفط في ليبيا
[07/أغسطس/2017] طرابلس – سبأ :
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين إن الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، عاد إلى طبيعته بعد أن تعطل لفترة وجيزة بسبب اقتحام متظاهرين مسلحين غرفة التحكم في مصفاة الزاوية شمال البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة انباء رويترز ان خط أنابيب ينقل وقود الطائرات والبنزين من الزاوية إلى طرابلس كان المتظاهرون أغلقوه أيضاً عاد إلى العمل بشكل طبيعي.

وينتج حقل الشرارة النفطي 270 ألف برميل يوميا تمثل نحو 25 بالمائة من إنتاج البلاد.

وساهم الحقل في ارتفاع انتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من مليون برميل يومياً أواخر يونيو من أكثر من 200 ألف برميل يوميا بقليل قبل عام.

ولم تكشف المؤسسة الوطنية للنفط عن أسباب الاحتجاج في الزاوية، والذي بدأ يوم الأحد، واضطر العمال لتقليص الإنتاج تدريجياً من حقل الشرارة الواقع جنوب غرب ليبيا.
سبأ
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