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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 06:58:32م
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منظمة رعاية الأطفال تدشن الحملة الإذاعية لحملة لكل الأطفال بلا استثناء
[07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دشنت منظمة رعاية الأطفال اليوم بصنعاء الحملة الإذاعية والرسائل النصية sms لحملة لكل الأطفال بلا استثناء.

تهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال وبناء مستقبل آمن ومستقر لهم، وتتضمن العديد من الرسائل المتعلقة ببرامج المنظمة في مجالات التغذية ، الصحة ، التعليم ، المياه والإصحاح البيئي ، و الحماية.

تستهدف الحملة الوصول إلى 90 في المائة من المستفيدين في كافة محافظات الجمهورية من خلال الرسائل المسموعة والحواريات والفلاشات التوعوية التي ستبثها تسع محطات إذاعية حكومية وخاصة بالإضافة إلى الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.

وفي التدشين أكد وكيل وزارة الإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي أحمد الحماطي دعم ومساندة هذه البرامج والحملات التوعوية لرفع الوعي بقضايا الطفولة والمشكلات المجتمعية، داعياً الإعلاميين إلى التميز في الطرح وتناول القضايا بأسلوب إبداعي يتواكب مع التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود والشراكة بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية في ظل الأوضاع الراهنة لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، لافتاً إلى أن الوزارة ستشرف على هذه الحملة والتنسيق مع الإذاعات الحكومية والخاصة خصوصاً فيما يتعلق بمثل هذه الحملات الإنسانية .

و أشاد الحماطي بجهود ودور منظمة رعاية الأطفال في تخفيف وآلام ومعاناة أطفال اليمن .

فيما أوضح مديرا البرامج محسن صديقي و الإعلام والتواصل نادين دروموند أن الحملة الإذاعية جزء من الحملة العالمية التي تقودها منظمة رعاية الأطفال في الدول التي تعمل فيها وتحرص من خلالها على عدم استثناء أي طفل من الحصول على كامل حقوقه في العيش بأمان والتعليم والصحة وغيرها .

وأشارا إلى أن الوضع في اليمن يتطلب الشراكة وتوحيد الجهود والخبرات والعمل من أجل رفع الوعي حول قضايا الأطفال والأزمة الحالية، مؤكدين أن الإذاعة تلعب دوراً مهماً جداً في إيصال الرسائل الإعلامية والتوعوية إلى المجتمع الأمر الذي سعت إليه المنظمة بالتنسيق مع وزارة الإعلام والإذاعات المحلية الحكومية والخاصة .

من جانبهم استعرض مسئولو البرامج بالمنظمة الأنشطة والمشاريع والتدخلات الطارئة التي يتم تنفيذها في العديد من محافظات الجمهورية في مجالات الأمن الغذائي ، المياه والإصحاح البيئي ، الصحة ، التعليم ، والحماية.

حضر التدشين عدد من مدراء وممثلي الإذاعات المحلية الحكومية والخاصة .
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