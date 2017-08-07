اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنخفاض الانتاج الصناعي الالماني خلال يونيو الماضي بنسبة 1.1 بالمائة فرانكفورت – سبأ :

اظهرت بيانات للحكومة الالمانية اليوم الاثنين انخفاض الانتاج الصناعي الالماني خلال شهر يونيو الماضي .



وجاء في بيانات هيئة الاحصاءات الفدرالية ان الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 1,1 بالمائة خلال يونيو 2017م مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 1,2 بالمائة في مايو الماضي.



وتقل هذه النسبة بحسب الأرقام المعدلة استناداً الى الاسعار والتأثيرات الموسمية بنحو 0,25 بالمائة عن توقعات المحللين الذين استطلعتهم مؤسسة (فاكتسيت).



ويعتبر الانتاج الصناعي مؤشراً على صحة الاقتصاد، وسجل ارتفاعاً في المانيا في الاشهر الاخيرة إضافة الى مؤشرات الاعمال والاستثمار وثقة المستهلكين.



ومن بين القطاعات الصناعية انخفض انتاج السلع الرأسمالية بنسبة 1,9 بالمائة بينما انخفض إنتاج سلع المنتجين بنسبة 1,2 بالمائة، وإنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0,7 بالمائة.



كما انخفض انتاج قطاع البناء بنسبة 1 بالمائة بينما كان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي سجل ارتفاعا بلغ 1,4 بالمائة أعلى من مايو الماضي.

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ