عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تهيب باطراف المشكلة الكورية بذل كل ما في وسعها لتفادي العسكرة موسكو – سبأ :

أهاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأطراف المنخرطة في تسوية المشكلة الكورية ببذل كل ما في وسعها لتفادي العسكرة والتصعيد في شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للانباء اليوم الاثنين ان لافروف اعرب خلال لقاءه نظيره الكوري الشمالي ري يونغ-هو على هامش مؤتمر (آسيان) في مانيلا عن أمله في أن يبحث مع الجانب الكوري الشمالي العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ بجميع جوانبها.



وقال لافروف في مستهل اللقاء "إني سعيد بلقائكم، ولاسيما بعد يوم أمس الذي أرهقنا فيه جميعاً.. آمل في هذه المناسبة بأن نتمكن من تسخير فرصة لقائنا هذه ونبحث العلاقات الثنائية بين بلدينا على مختلف الأصعدة".



ويأتي ذلك بعدما اقر مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بالإجماع حزمة من العقوبات الاقتصادية على بيونغ يانغ، تتضمن حظر استيراد قائمة عريضة من المنتجات الرئيسية التي تعتمد عليها بيونغ يانغ في إرواء ظمأ ميزانيتها.



وتحظر العقوبات استيراد الحديد والفلزات والرصاص والفحم والأسماك من كوريا الشمالية، ودخول سفنها المخالفة لقرارات مجلس الأمن موانئ الدول المنخرطة في العقوبات.



كما تمنع العقوبات بلدان العالم من زيادة أي معدلات إضافية في العمالة الكورية الشمالية لديها، وعدم إطلاق أي مشاريع أو مؤسسات مع بيونغ يانغ وتجميد تطوير المشاريع الحالية معها، وتشدد القيود المفروضة على العاملين في الحقلين النووي والصاروخي في كوريا الشمالية.

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ