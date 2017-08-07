محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بحجة تندد بجريمة مرتزقة العدوان في دفن أسير حيا بتعز حجة - سبأ:

نظم أبناء مدينة حجة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بالجريمة المروعة التي إرتكبها مرتزقة العدوان بمحافظة تعز وإقدامهم على دفن أحد الأسرى حياً بعد رفضه الإنصياع لمطالبهم اللا إنسانية.



واستنكر أبناء حجة إستمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين .. معتبرين إرتكاب مرتزقة العدوان لهذه الجريمة يؤكد إفلاسهم وحقدهم الدفين على الجيش واللجان الشعبية .



وأكدوا أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم ومجازر العدوان، تتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والتشريعات السماوية والأعراف والقوانين الإنسانية الخاصة بالأسرى والتعامل معهم.



ولفت المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات والوجاهات الإجتماعية إلى أن تلك الممارسات الوحشية لن تزيد أبناء الشعب اليمني إلا قوة وتوحداً وصموداً في مواجهة العدوان ومرتزقته.



وأكدوا إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد والتحرك إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن ودحر الغزاة والمحتلين مهما بلغت التضحيات.



ودعا المشاركون في الوقفة المنظمات الدولية إلى القيام بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب ضد الانسانية منذ أكثر من عامين ونصف.

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ