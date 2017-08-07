[07/أغسطس/2017]
كابول – سبأ :
أعلن رئيس شرطة مقاطعة جوزجان شمال أفغانستان رحمة الله تركستاني اليوم الاثنين عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان بينهم القائد البارز في الحركة مولاي أحمد شاه في منطقة فايز آباد وسط المقاطعة .
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تركستاني قوله في تصريحات صحافية "اقتحمت قوات الأمن، بناء على تقرير سري، مخبأ لطالبان بمنطقة فايز اباد في وقت مبكر من صباح اليوم، وقتلت مولاي احمد شاه مع أربعة من رجاله المسلحين".
واضاف "معروف عن مولاي احمد شاه، الذي كان عضواً بمجلس طالبان العالمي المعروف باسم قويتا شورى بمدينة قويتا الباكستانية انه قائد سيء السمعة في مقاطعة جاوزجان وتعد تصفيته الجسدية ضربة قاسمة للمسلحين في جاوزجان والمقاطعات المجاورة لها".
وكانت جاوزجان على بعد 390 كيلومتراً شمال كابول مسرحاً لاشتباكات بين حركة طالبان والجيش الافغاني خلال السنوات القليلة الماضية واستمر القتال بين قوات الأمن والمسلحين بمنطقتي فايز أباد واكشا على مدار الأسبوع الماضي.
سبأ