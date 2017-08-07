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مناقشة أنشطة منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل بالحديدة
[07/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
 ناقش مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم مع رئيسة منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل الدكتورة عائشة ثواب، أنشطة المنظمة في عدد من مديريات المحافظة.

واستعرض اللقاء بحضور نائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط، مشاريع المنظمة الصحية بمديريات التحيتا والزهرة وبرع والقناوص.

وأكد اللقاء أهمية إستمرار نشاط المنظمة بالمديريات المستهدفة وخاصة ما يتعلق برعاية المرأة وصحتها والعيادات المتنقلة ومشاريع التغذية التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.

وأشاد مدير مكتب الصحة بجهود المنظمة في تقديم الخدمات للمستهدفين بالتنسيق مع مكاتب الصحة والجهات المختصة في المديريات.

حضر اللقاء مدير برنامج مكافحة ودحر الملاريا بالمحافظة الدكتور عبد الكريم القديمي.

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