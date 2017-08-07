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تدشين المرحلة الثانية من المخيم الطبي المجاني لعلاج أمراض القلب و الضغط والسكري بمدينة معبر
[07/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ:
دشنت اليوم في مدينة معبر بمحافظة ذمار، المرحلة الثانية من المخيم الطبي المجاني الذي يقيمه المستوصف الاستشاري لعلاج أمراض القلب والضغط والسكري .

وخلال التدشين أشاد مدير عام مديرية جهران إسماعيل عبد المغني بمبادرة المستوصف الاستشاري الحديث وإقامة المخيم الطبي المجاني لمساعدة المحتاجين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن .

ودعا جميع المستشفيات والمراكز الطبية في المديرية إلى تبني مثل هذه المخيمات الطبية المجانية كمساهمة مجتمعية ،في ظل تفشي كثير من الأمراض والأوبئة و تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار .

فيما أوضح مدير المستوصف الاستشاري الدكتور نبيل هامر أن المخيم الطبي الجراحي بمرحلتيه الأولى والثانية يهدف إلى المساهمة في التخفيف من معانات المواطنين.. لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المخيم تستهدف على مدى ثلاثة أيام حوالي 600 حالة من مرضى القلب والضغظ والسكري بإجراء المعاينة والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وكذا الكشف التشخيصي وتخطيط القلب وصرف العلاجات مجانا .

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المخيم استهدفت أكثر من 48 مريضا بإجراء عمليات الفتاق لهم مجانا.

بدوره أوضح استشاري أمراض القلب والباطنية في المستوصف الدكتور سامي الماوري ان المخيم شهد في يومه الأول إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من مختلف مديريات المحافظة .

ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة تسببت في مضاعفة عدد حالات الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة وفي مقدمتها أمراض الضغط والسكري نتيجة عدم انتظام المرضى في استخدام الأدوية الضرورية لعدم توفرها مما يفاقم عدد المرضى يوما بعد أخر.


سبأ
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