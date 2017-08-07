[07/أغسطس/2017]
بيونغ يانغ – سبأ :
تعهدت كوريا الشمالية بالرد على الولايات المتحدة وجعلها "تدفع الثمن" رداً على العقوبات الجديدة التي صاغتها واشنطن في الأمم المتحدة لوقف برنامج بيونغ يانغ المحظور للأسلحة النووية.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في بيان اليوم الاثنين إن العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة بالإجماع يوم السبت، تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادتنا" .. مؤكدة أنها ستواصل تطوير برنامجها النووي المثير للجدل .
واضافت الوكالة إن الدولة "لن تضع درعنا النووي للدفاع عن النفس على طاولة التفاوض" وهي تواجه تهديدات من الولايات المتحدة.
وهددت بأن تجعل الولايات المتحدة "تدفع الثمن عن جريمتها...آلاف المرات" في إشارة إلى دور واشنطن في صياغة قرار العقوبات الأممي الجديد.
وتشير التقارير الى ان من شأن العقوبات الجديدة أن تقلل إيرادات صادرات كوريا الشمالية بواقع الثلث.
وجاءت العقوبات الجديدة عقب إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية عديدة والتي أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
سبأ