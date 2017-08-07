[07/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سير عملية التنسيق والقبول بالمعهد العالي للعلوم الصحية للعام الدراسي 2017-2018م.
واطلع المحافظ من عميد المعهد الدكتور بارق الحائطي على نتائج امتحانات القبول للعام الدراسي الجديد 2017-2018م لقسمي التمريض والمختبرات والبالغ عددهم 80 طالب وطالبة يمثلون جميع مديريات المحافظة ، تم اختيارهم بحسب الشروط المتبعة.
وأشاد المحافظ جعمان بحرص عمادة المعهد والكادر الأكاديمي على مواصلة العملية الدراسية رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار .. مثمناً جهود عمادة المعهد في تأهيل وتطوير قدرات الطلاب العلمية.
وأكد استعدا قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه المعهد لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.
سبأ