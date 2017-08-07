محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يتفقد المستشفى التخصصي للأمومة الآمنة ويطلع على أنشطة جمعية رعاية الأسرة اليمنية صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم ، سير العمل بالمستشفى التخصصي للأمومة الآمنة بأمانة العاصمة.



وطاف الدكتور بن حفيظ ومعه ممثل منظمة الصحة العالمية بصنعاء الدكتور نيفيو زجاريا بأقسام الحضانة والطوارئ والعمليات والولادة والعناية المركزة وغيرها من الأقسام، حيث استمعا من مدير المستشفى الدكتورة نادية الحكيمي إلى شرح عن طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأم والطفل .. مشيرة إلى أن المستشفى بكوادره المختلفة يسعى لتقليل وفيات الأمهات والأعراض المصاحبة للأم بعد الولادة .



كما اطلع وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية على سير العمل بمركز الصحة الإنجابية وما يقدمه من خدمات لرعاية الحوامل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات تشخيص الأورام والخدمات الخاصة بالأمراض النسائية وخدمات التحصين .



وثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ جهود الكوادر الطبية في المستشفى لرعاية الأم والطفل خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .



وأعرب عن أمله بتكاتف الجهود وأن يحظى المستشفى بدعم مجتمعي بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية بما يمكنه من تجويد خدماته وتوسيعها .



إلى ذلك أطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومعه ممثل منظمة الصحة العالمية على الخدمات التي تقدمها جمعية رعاية الأسرة اليمنية للمواطنين .



حيث استمعا من المدير التنفيذي للجمعية نبيل العماري إلى شرح عن طبيعة البرامج والأنشطة والمشاريع التي تنفذها الجمعية ، خاصة فيما يخص الصحة والتغذية والأصحاح البيئي والمجالات الإنسانية الأخرى .



وأشار المدير التنفيذي للجمعية إلى الخطوات والإجراءات المنفذة منذ تأسيس الجمعية حتى اليوم في هذا المجال .



رافقهما الزيارة مستشار وزير الصحة الدكتور عبدالسلام العاقل ومستشار الصحة العامة والاتصال للشبكة الشرق أوسطيّة للصحّة المجتمعيّة الدكتور علي المضواحي والدكتور عادل المؤيد مدير البرامج بجمعية رعاية الأسرة اليمنية .

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ