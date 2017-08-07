[07/أغسطس/2017]
دمشق – سبأ :
أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين تمكنه من استعادة السيطرة على عدد من المناطق في الريف الشرقي لمحافظة حمص .
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش تمكن من "استعادة الأمن والاستقرار لقرية منوخ بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي (داعش) فيها".
وأوضح المصدر "أن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت عمليات مكثفة مدعومة بالطيران الحربي على تجمعات وتحصينات إرهابيي (داعش) على الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة جب الجراح أسفرت عن استعادة السيطرة على قرية منوخ شمال شرق جباب حمد".
واشار المصدر الى أن الطيران الحربي نفذ في أقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الادارية لمحافظة دير الزور غارات على تجمعات إرهابيي (داعش) في قرية حميمة دمر خلالها مقرات وعربات وسيارات بعضها مزودة برشاشات".
وتأتي الغارات الجوية على محور حميمة الواقعة على بعد 70 كم جنوب غرب مدينة البوكمال في إطار عملية عسكرية بدأها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة قبل نحو شهرين تمكنت خلالها من استعادة مساحات واسعة.
سبأ