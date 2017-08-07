ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 05:23:25م
مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .
أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.
برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار
قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.
آخر الأخبار:
وقفة بحجة تندد بجريمة مرتزقة العدوان في دفن أسير حيا بتعز
أمين محلي العاصمة يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي صنعاء
مقتل خمسة مسلحين من طالبان بينهم قائد بارز وسط شمال كابول
مناقشة أنشطة منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على مناطق في الريف الشرقي لحمص
[07/أغسطس/2017]
دمشق – سبأ :
 أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين تمكنه من استعادة السيطرة على عدد من المناطق في الريف الشرقي لمحافظة حمص .

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش تمكن من "استعادة الأمن والاستقرار لقرية منوخ بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي (داعش) فيها".

وأوضح المصدر "أن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت عمليات مكثفة مدعومة بالطيران الحربي على تجمعات وتحصينات إرهابيي (داعش) على الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة جب الجراح أسفرت عن استعادة السيطرة على قرية منوخ شمال شرق جباب حمد".

واشار المصدر الى أن الطيران الحربي نفذ في أقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الادارية لمحافظة دير الزور غارات على تجمعات إرهابيي (داعش) في قرية حميمة دمر خلالها مقرات وعربات وسيارات بعضها مزودة برشاشات".

وتأتي الغارات الجوية على محور حميمة الواقعة على بعد 70 كم جنوب غرب مدينة البوكمال في إطار عملية عسكرية بدأها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة قبل نحو شهرين تمكنت خلالها من استعادة مساحات واسعة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل خمسة مسلحين من طالبان بينهم قائد بارز وسط شمال كابول
كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة "بدفع الثمن" رداً على عقوباتها الجديدة
مقتل وإصابة 29 شخصا على الأقل في إطلاق نار داخل كنيسة في نيجيريا
مصلحة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى الفلسطينيين في سجن ريمون
مون وترامب يناقشان خلال اتصال هاتفي سبل احتواء كوريا الشمالية
وزيرا خارجية الكوريتين يلتقيان في مانيلا اثناء مأدبة للعشاء لمنتدى /آسيان /
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
مواجهات مع مستوطنين اقتحموا شرق نابلس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة
مصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بنيجيريا
مصرع شخصين مع اقتراب إعصار نورو من الجزر اليابانية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف الخط العام في بير باشا بتعز
[07/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بمأرب ونهم
[07/أغسطس/2017]
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[07/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
[06/أغسطس/2017]
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
[06/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by