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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 04:07:12م
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المنصوري يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة البيضاء
[07/أغسطس/2017] البيضاء - سبأ:
    تفقد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم  سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي بكليتي التربية والعلوم الادارية بمدينة البيضاء.

    واطلع المنصوري ومعه رئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر الزريقي على سير الامتحانات في  القاعات وسير الأداء في الكنترول.

    واستمعا إلى شرح مفصل من عميد كلية التربية الدكتور عبدربه الحميقاني وعميد كلية العلوم الادارية الدكتور احمد الجرادي عن الاعدادات المسبقة لاجراء الامتحانات التي يتقدم لها 280 طالبا في كلية التربية و280 طالبا وطالبة في كلية العلوم الادارية .

    وأكد المحافظ أن عملية الامتحانات تعد مقياسا لحصيلة الجد والاجتهاد ، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجامعة كونها تجري الامتحانات في وقتها المحدد وفي ظل الظروف العصيبه التي تعيشها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار  .
  
   وحث عمداء الكليات على تهيئة الاجواء المناسبة للطلاب متمنياً من الطلاب مضاعفة الجهود و تحقيق النتائج التي ترضي مجتمعاتهم .
سبأ
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