بدء ورشة خاصة في بناء السلام والتعامل مع النزاعات لقيادات امانة العاصمة ومحافظتي البيضاء وصعدة [07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بأمانة العاصمة اليوم انشطة الورشة التدريبية الأولى الخاصة بـ " بناء السلام والتعامل مع النزاعات " والتي ينظمها على مدى ثلاثة أيام برنامج دعم السلام باليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة و منظمة همُّنا اليمن.



تهدف الورشة التي يشارك فيها 21 من قيادات السلطة المحلية بأمانة العاصمة وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظتي البيضاء وصعدة ' إلى إكساب المشاركين عدد من المفاهيم والمهارات حول كيفية بناء السلام والتعامل مع النزاعات في المجتمع .



وفي الافتتاح أكد أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان أهمية إقامة هذه الدورات الهادفة إلى تزويد وإكساب قيادات السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية مهارات بناء السلام والتعامل مع النزاعات في كل الأوقات وليس في زمن الأزمات فقط ، وكذا العمل على إيجاد خبرات وقدرات وطنية في هذا الجانب.



وأشار جمعان إلى أهمية بناء قدرات وكفاءات وطنية على أسس علمية ومنهجية للمساهمة في خلق فكر للتعايش والمحبة والتراحم بين اليمنيين بدلا من الكراهية والصراع والخراب والدمار ، وعلى الجميع أن يتجه للبناء والتنمية .



ودعا أمين محلي العاصمة المشاركين إلى الاستفادة من المعلومات والمعارف التي تتضمنها الورشة لما لذلك من أهمية في تأهيل وتدريب خبراء متمكنين في جانب بناء السلام وحل النزاعات وحماية الحقوق والحريات لكافة الافراد .. مشيدا بدور وجهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم إقامة مثل هذه الدورات ..



كما ثمن جهود منظمة همنا اليمن والإدارة العامة للبحوث والتدريب في التنسيق والمتابعة والإشراف على تنظيم هذه الورشة ..



من جهته استعرض رئيس منظمة همنا اليمن الدكتور عادل العماد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة السلام المجتمعي .. مؤكداً استمرار المنظمة في التعاون مع السلطة المحلية بالأمانة لإقامة عدد من الدورات التدريبية لتأهيل قدرات ومهارات كوادر وقيادات السلطة المحلية في مختلف المجالات.



بينما قدم مستشار أول رئيس فريق العمل ببرنامج دعم السلام باليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جلال الحلالي ، نبذه مختصره عن المشروع الهادف إلى إعداد كفاءات وقدرات وطنية في مجال بناء السلام وحل النزاعات .. مشيرا إلى أن هذه الورشة التدريبية تعد الحلقة الأولى في هذا البرنامج وعلى أن تتواصل الورش و الدورات التدريبية لأعضاء المجالس المحلية بالأمانة وبعض المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة.



حضر الافتتاح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة البيضاء ناصر الخضر حسين ومدير عام البحوث والتدريب بالأمانة عبد الرحمن المعلمي وعدد من قيادات السلطة المحلية بالأمانة.

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