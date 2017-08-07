رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي تطلع على الأضرار التي ألحقها طيران العدوان بمدينة صنعاء التاريخية [07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أطلعت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا انتونا التي تزور اليمن حاليا اليوم على الأضرار التي ألحقها طيران العدوان السعودي في المباني التاريخية لمدينة صنعاء القديمة.



وزارت ماريا انتونا حارة القاسمي وحارة الفليحي بصنعاء القديمة ، وأطلعت على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني في المدينة القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي جراء استهدافها بغارات جوية من قبل طيران العدوان .



وتعرضت حارة القاسمي لغارات جوية من قبل طيران العدوان في 12 يونيو العام 2015 وأدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد أخر وتدمير ستة منازل بالكامل وتضرر الكثير من مباني المدينة القديمة.



بينما استهدف طيران العدوان السعودي الغاشم في 19 سبتمبر 2015 حي الفليحي بصنعاء القديمة مما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا وإصابة أكثر من 70 أخرين بينهم أسرة كاملة من عشرة أفراد توفيت باستهداف منزل المواطن حفظ الله العيني وتسعة آخرين من عائلته بينهم نساء وأطفال وإحداث أضرار جسيمة في 12 منزل في حين تضرر 120 منزلا بأضرار جزئية في مدينة صنعاء القديمة.



رافقها خلال الزيارة نائب رئيس البعثة الأوروبية في اليمن رامول بيلكوا و الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية صنعاء القديمة مجاهد الغيل .



يذكر أن صنعاء القديمة التي ضمتها الأمم المتحدة عام 1986 لقائمة مواقع التراث الإنساني العالمي تعد واحدة من أشهر المدن العربية التاريخية والعريقة، والتي تشكل محورا مهما في التاريخ العربي والإسلامي لتميزها بثراء فنوانها المعمارية في الأبراج المبنية من اللبن والطوب المحروق والتي تتسم بشهرة واسعة في جميع أركان العالم.

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