تدشين برنامج تدريبي لأسر الشهداء والجرحى بصنعاء [07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت بصنعاء اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لأسر الشهداء والجرحى، ينفذه تنظيم مستقبل العدالة بالتعاون مع أكاديمية إقراء للتدريب وخدمة المجتمع.



يهدف البرنامج على مدى شهر إكساب 640 شابا وشابة من أبناء الشهداء والجرحى مهارات في مجالات الحاسوب والشبكات، الجرافيكس، الأكسسوارات صناعة الحلويات، البخور والخياطة، العسل، إصلاح التلفونات، والطاقة الشمسية.



وفي افتتاح البرنامج أكد مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب، ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره ..لافتا إلى أهمية تخصيص مقاعد لأبناء الشهداء والجرحى في الجامعات الحكومية والخاصة.



كما ألقيت عدد من الكلمات من قبل عضو الأمانة العامة لتنظيم مستقبل العدالة فؤاد الراشدي ورئيس أكاديمية إقراء للتدريب وخدمة المجتمع الدكتور علي السوسوة ورئيسة الدائرة الاجتماعية بتنظيم مستقبل العدالة سكينه الوزير، أشارت في مجملها إلى ضرورة الاهتمام والعناية بذوي الشهداء والجرحى وإكسابهم مهارات بمختلف المجالات وتأهيلهم بما يضمن حصولهم على أعمال تحسن أوضاعهم الاقتصادية.



وأشارت الكلمات إلى أن البرنامج يعد تدشينا لمرحلة البناء والتأهيل لأسر الشهداء الجرحى تقديرا وعرفانا بالتضحيات التي قدموها في سبيل عزة وكرامة الوطن.

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