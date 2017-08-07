وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم القائم بأعمال السفارة السورية بصنعاء الحكم دندني، جرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلدين الشقيقين. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات . أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب. برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.