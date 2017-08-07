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وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية
[07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم القائم بأعمال السفارة السورية بصنعاء الحكم دندني، جرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلدين الشقيقين.
وتطرق وزير الخارجية إلى الوضع الإنساني والصحي المتدهور في اليمن جراء العدوان المفروض عليه منذ 26 مارس 2015م.
وأشاد الوزير شرف بالدور الفاعل للسفارة السورية في خدمة العلاقات الثنائية للبلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
من جانبه أكد القائم بإعمال السفارة السورية مساندة سوريا ووقوفها إلى جانب اليمن خلال الأزمة التي يمر بها.
سبأ