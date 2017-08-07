[07/أغسطس/2017]
القاهرة – سبأ :
توج الفريق التونسي الترجي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم في الاسكندرية اثر تغلبه على فريق الفيصلي الاردني 3-2 امس الأحد.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 وفي الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول سجل شمس الدين الذوادي لاعب الترجي هدفا من تمريرة للبديل الكاميروني فرانك كوم اعترض عليه لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري بشدة بداعي وجود تسلل.
وشارك في البطولة 12 فريقا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات واحدة في القاهرة اضافة الى اثنتين في الاسكندرية حيث تأهلت الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.
وحصل الترجي بطل الدوري التونسي على 2.5 مليون دولار قيمة جائزة المركز الأول بينما نال الفيصلي 600 ألف دولار جائزة الوصيف.
سبأ