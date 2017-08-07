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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 12:08:42م
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استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.
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  اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع
[07/أغسطس/2017]
سنغافورة – سبأ :

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت 8 سنتات أو /0.15/ في المائة إلى 52.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي 7 سنتات أو /0.14/ في المائة إلى 49.65 دولار للبرميل.

كما سجلت أسعار خامي القياس الدوليين ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوى لها منذ أواخر مايو عندما مدد منتجو النفط بقيادة /أوبك/ اتفاقا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل.

سبأ
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