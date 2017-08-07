ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 12:08:42م
خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال الساعات الماضية.
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .
أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.
برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار
قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.
آخر الأخبار:
الترجي يتوج بلقب البطولة العربية في أجواء متوترة
ماريا انتونا تعبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن
مقتل وإصابة 29 شخصا على الأقل في إطلاق نار داخل كنيسة في نيجيريا
مصلحة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى الفلسطينيين في سجن ريمون
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ماريا انتونا تعبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن
[07/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

عبرت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا انتونا، عن قلق الاتحاد الأوروبي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، خاصة مع انتشار الأمراض والأوبئة أبرزها تفشي وباء الكوليرا وانتشار سوء تغذية.

وأكدت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في تصريح لوسائل الأعلام خلال زيارتها اليوم للصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقالت " هناك قلق حقيقي من دول الاتحاد الأوروبي لهذه الوضع، ومهمتها القيام بجهود إنسانية في هذا الجانب من خلال التواصل مع الجهات المعنية ".

وأضافت " إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمساعي حميدة من خلال الدعوة لوقف الحرب عن طريق الوسائل السياسية عبر الجلوس إلى الطاولة الحوار لجميع الأطراف والفرقاء في اليمن والتوصل إلى اتفاق يخدم الجميع".

وأشارت ماريا انتونا، أن دور الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب هو التواصل مع جميع الأطراف بما فيها السعودية والإمارات، بما يسهم في الخروج باتفاق شامل لا يستثني أحدا.

وشددت على أهمية الدفع بأطراف أخرى تقليدية لها خبرات واسعة ودور فعال في حل المشاكل قد تكون أطراف قبلية تستطيع الدفع بعجلة الحوار إلى الأمام والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب في اليمن.

وأطلعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي ومعها أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان، خلال زيارتها للصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء، على حجم الدمار الذي خلفته غارات طيران تحالف العدوان في المجزرة المروعة بمجلس عزاء آل الرويشان في 8 أكتوبر العام الماضي التي راح ضحيتها استشهاد وإصابة نحو 1000 مواطنا.

واستمعت إلى شرح عن تفاصيل الجريمة وساعة حدوثها وعدد الضحايا من الشهداء والجرحى.

بدوره جدد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة، إدانة هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه مراسم عزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء.

وأشار جمعان إلى أن هذه المجزرة المروعة تضاف إلى سجل جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني منذ أكثر من 28 شهر .

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقا لمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة، وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة غير المسبوقة وكل جرائم العدوان على الشعب اليمني .

رافقها خلال الزيارة نائب رئيس البعثة الأوروبية في اليمن رامول بيلكوا ومدير عام مديرية السبعين محمد ناجي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف بالجوف
قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للجنود السعوديين بعسير ونجران
قصف مدفعي يستهدف معسكر الصدرين بالضالع
المركز الوطني لنقل الدم يطلق نداء استغاثة جراء نفاد قرب الدم والمحاليل
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
تكريم قيادة وموظفي فرع مكتب الواجبات بمديرية بيت الفقية
قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
العدوان السعودي على اليمن
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[07/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
[06/أغسطس/2017]
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
[06/أغسطس/2017]
قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
[06/أغسطس/2017]
قوات أمريكية تداهم منزل مواطن وتقتاد ساكنيه نساء ورجال بشبوة
[06/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by