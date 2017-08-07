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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 12:08:42م
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مقتل وإصابة 29 شخصا على الأقل في إطلاق نار داخل كنيسة في نيجيريا
[07/أغسطس/2017]
أبوجا – سبأ:

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 18 آخرون عندما فتح مسلح النار على مصلين في كنيسة جنوب شرق نيجيريا.

وقال قائد شرطة ولاية /انامبا/ غاربا عمر ، إن 11 شخصا قتلوا وجرح 18 آخرون في إطلاق النار في كنيسة القديس /فيليب الكاثوليكية/ بمدينة /اوزوبولو/ جنوب نيجيريا.

وأضاف أن مسلحا واحدا فتح النار في محاولة اغتيال فاشلة مرتبطة بخلاف بين سكان المنطقة، موضحا أن الرجل “قاتل مأجور تمت الاستعانة به لقتل شخص كان من بين المصلين على الأرجح”.

وأدان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم الذي وصفه بأنه “جريمة مروعة ضد الإنسانية”.

سبأ
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