محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في تبة قعيطة بمديرية المتون وغرب السلان بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية نفذها الجيش واللجان في منطقة القرن بمديرية نهم , فيما تم إعطاب آلية تابعة لهم من قبل وحدة القناصه في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ صمود على تجمعات المرتزقة في معسكر يفرس بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز , في الوقت نفسه تم استهداف تجمعات المرتزقة بعدد من قذائف المدفعيه وصواريخ الكاتيوشا في الهاملي شمال يختل , تبة الامام والسلسلة الجبلية في ذباب .



وحسب المصدر لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم برصاص الجيش واللجان شمال صحراء ميدي , فيما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال الصحراء , وشنت قصفا على مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة بمعسكر الصدرين بمديرية مريس في محافظة الضالع , فيما تم إعطاب آلية تابعة لهم وقنص مرتزق على متنها في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .



وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات العسكريين السعوديين ومرتزقتهم في مركز المشرق العسكري في الداير والطوال , محققة إصابات مباشرة ,كما تم استهداف تجمعات لهم بصلية من صواريخ الكاتيوشا في ذورعين في نجران .



وفقا للمصدر العسكري استهدف قصفا مدفعيا تجمعات المرتزقة في التبة السوداء بمنفذ علب , الجمارك بعسير وتم قنص جندي سعودي غرب الربوعة

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ