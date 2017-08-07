ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 11:27:30ص
خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال الساعات الماضية .
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار
قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.
آخر الأخبار:
مصلحة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى الفلسطينيين في سجن ريمون
مون وترامب يناقشان خلال اتصال هاتفي سبل احتواء كوريا الشمالية
وزيرا خارجية الكوريتين يلتقيان في مانيلا اثناء مأدبة للعشاء لمنتدى /آسيان /
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[07/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في تبة قعيطة بمديرية المتون وغرب السلان بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية نفذها الجيش واللجان في منطقة القرن بمديرية نهم , فيما تم إعطاب آلية تابعة لهم من قبل وحدة القناصه في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ صمود على تجمعات المرتزقة في معسكر يفرس بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز , في الوقت نفسه تم استهداف تجمعات المرتزقة بعدد من قذائف المدفعيه وصواريخ الكاتيوشا في الهاملي شمال يختل , تبة الامام والسلسلة الجبلية في ذباب .

وحسب المصدر لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم برصاص الجيش واللجان شمال صحراء ميدي , فيما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال الصحراء , وشنت قصفا على مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة .

وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة بمعسكر الصدرين بمديرية مريس في محافظة الضالع , فيما تم إعطاب آلية تابعة لهم وقنص مرتزق على متنها في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .

وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات العسكريين السعوديين ومرتزقتهم في مركز المشرق العسكري في الداير والطوال , محققة إصابات مباشرة ,كما تم استهداف تجمعات لهم بصلية من صواريخ الكاتيوشا في ذورعين في نجران .

وفقا للمصدر العسكري استهدف قصفا مدفعيا تجمعات المرتزقة في التبة السوداء بمنفذ علب , الجمارك بعسير وتم قنص جندي سعودي غرب الربوعة

سبأ
  المزيد من (محلي)
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف بالجوف
قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للجنود السعوديين بعسير ونجران
قصف مدفعي يستهدف معسكر الصدرين بالضالع
المركز الوطني لنقل الدم يطلق نداء استغاثة جراء نفاد قرب الدم والمحاليل
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
تكريم قيادة وموظفي فرع مكتب الواجبات بمديرية بيت الفقية
قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
قوات أمريكية تداهم منزل مواطن وتقتاد ساكنيه نساء ورجال بشبوة
العدوان السعودي على اليمن
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[07/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
[06/أغسطس/2017]
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
[06/أغسطس/2017]
قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
[06/أغسطس/2017]
قوات أمريكية تداهم منزل مواطن وتقتاد ساكنيه نساء ورجال بشبوة
[06/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by