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برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار
قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.
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  رياضة
برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار
[07/أغسطس/2017] برشلونة – سبأ:




قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، الذي يأمل البرشلونيون أن يكون بديلًا للبرازيلي نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة قياسية.

وأشارت "سبورتس" إلى أن إدارة ليفربول وجدت نفسها مضطرة للتفكير مجددًا برحيل كوتينيو خاصة مع حصولها على 100 مليون يورو للاعب دفعت للحصول على خدماته 10 ملايين يورو فقط عام 2012، بالإضافة إلى رغبة اللاعب الشخصية باللعب لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكاتالوني سيتم إنهاء الصفقة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، بعد توفر السيولة النقدية من صفقة نيمار ومبلغ 222 مليون يورو الذي حصل عليه من باريس سان جيرمان لقاء التخلي عن النجم البرازيلي.

ويعول رئيس نادي برشلونة جوسيت ماريا بارتوميو على صفقة كوتينيو التي وعد بها جماهير النادي، خاصة بعد الخيبة في الحصول على خدمات الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان.


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