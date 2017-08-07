عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا خارجية الكوريتين يلتقيان في مانيلا اثناء مأدبة للعشاء لمنتدى /آسيان / مانيلا – سبأ :



صرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية ،إن وزيري الخارجية في الكوريتين تبادلا وجهات النظر حول مبادرة حكومة سول لإجراء حوار بين الجانبين الليلة الماضية في مانيلا.



ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن المسؤول ، قوله إن وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا التقت بنظيرها الكوري الشمالي ري يونغ-هو في صالة انتظار مأدبة للعشاء على هامش منتدى آسيان للأمن الإقليمي في مانيلا.



واوضح المسؤول الكوري ، أن كانغ كيونغ هوا انتهزت هذه الفرصة ، وقالت لنظيرها الشمالي ري يونغ ،”انها تتوقع تجاوبا سريعا مع مبادرة حكومة سول المعروفة باسم مبادرة برلين ” ، بالإشارة إلى عدم صدور أي رد فعل من الجانب الكوري الشمالي على هذه المبادرة.



واضاف المسؤول ان وزير الخارجية الكوري الشمالي رد بالقول ” أن المبادرة تفتقر الجدية وهي مطروحة في الوقت الذي يمارس فيه الجانب الجنوبي ضغوطا على الشمال بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية “.



واشار الى ان كانغ كيونغ هوا أكدت على جدية حكومة سول لإجراء الحوار مع الشمال ، وحثت مجددا الشمال على التجاوب مع المقترح .



وكان قد أعلن، على هامش قمة مجموعة العشرين في المانيا ، عن مبادرة تسعى سول بمقتضاها لنزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ بضمان أمني، وحوافز اقتصادية ودبلوماسية.

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ