ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 11:27:30ص
خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال الساعات الماضية .
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .
مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ
برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بديل نيمار
قالت صحيفة "سبورتس" الإسبانية إن فريق برشلونة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت الصفقة وصلت في وقت سابق إلى طريق مسدود بسبب إدارة النادي الإنجليزي.
آخر الأخبار:
مصلحة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى الفلسطينيين في سجن ريمون
مون وترامب يناقشان خلال اتصال هاتفي سبل احتواء كوريا الشمالية
وزيرا خارجية الكوريتين يلتقيان في مانيلا اثناء مأدبة للعشاء لمنتدى /آسيان /
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[07/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 41 غارة إجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية محدثاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ / أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ست غارات على مناطق الثعبان ،مريصغة ، السداد بمديرية باقم في صعدة واستهدف بتسع غارات

منطقتي البقع و الأمارة بمديرية كتاف وشن غارة على مديرية شدا،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه بالمحافظة .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة دواربمديرية مستبأ في محافظة حجة وشن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي ، وشن غارتين على مفرق المخا بتعز ما أدى الى خسائر في ممتلكات المواطنين .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على الخط العام بمنطقة باب الناقة بمحافظة الحديدة ما أدى الى قطع شبه كلي للخط الرابط بين صنعاء و الحديدة ، وأستهدف بأربع غارات مديرية صرواح في مأرب ، كما شن غارة على وادي جارة في جيزان .

سبأ
  المزيد من (محلي)
خسائر كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف بالجوف
قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للجنود السعوديين بعسير ونجران
قصف مدفعي يستهدف معسكر الصدرين بالضالع
المركز الوطني لنقل الدم يطلق نداء استغاثة جراء نفاد قرب الدم والمحاليل
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
تكريم قيادة وموظفي فرع مكتب الواجبات بمديرية بيت الفقية
قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
قوات أمريكية تداهم منزل مواطن وتقتاد ساكنيه نساء ورجال بشبوة
العدوان السعودي على اليمن
41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[07/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي
[06/أغسطس/2017]
وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط
[06/أغسطس/2017]
قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
[06/أغسطس/2017]
قوات أمريكية تداهم منزل مواطن وتقتاد ساكنيه نساء ورجال بشبوة
[06/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by