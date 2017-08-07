محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 41 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 41 غارة إجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية محدثاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ / أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ست غارات على مناطق الثعبان ،مريصغة ، السداد بمديرية باقم في صعدة واستهدف بتسع غارات



منطقتي البقع و الأمارة بمديرية كتاف وشن غارة على مديرية شدا،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه بالمحافظة .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة دواربمديرية مستبأ في محافظة حجة وشن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي ، وشن غارتين على مفرق المخا بتعز ما أدى الى خسائر في ممتلكات المواطنين .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على الخط العام بمنطقة باب الناقة بمحافظة الحديدة ما أدى الى قطع شبه كلي للخط الرابط بين صنعاء و الحديدة ، وأستهدف بأربع غارات مديرية صرواح في مأرب ، كما شن غارة على وادي جارة في جيزان .

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ