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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 11:27:30ص
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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 25 شخصا
[07/أغسطس/2017] هانوي – سبأ :

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي فيتنام إلى 25 شخصا فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين ويخضع 27 آخرون للعلاج من الإصابات .

وذكرت السلطات الفيتنامية اليوم أن الفيضانات التي بدأت يوم /الخميس/ الماضي بعد هطول غزير للأمطار، تسببت في مقتل 12 شخصا في إقليم /سون لا / ، وستة في إقليم /ين باي/، وخمسة في /دين بين/ وشخص في إقليم /لاي تشاو/ وشخص في إقليم /كاو بانج/ .

وتسبب المطر الغزير في إتلاف 340 هكتارا من حقول الأرز، فيما شلت الفيضانات والانهيارات الأرضية الكثير من البنية التحتية للنقل في المنطقة، بعد أن جرفت الجسور والطرق ، كما تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية بالمنطقة في تدمير نحو 230 منزلا بشكل كامل وإلحاق الضرر بـ 425 منزلا.

وقالت السلطات إن التقدير الأولي لحجم الأضرار يصل إلى نحو 43 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة هطول المزيد من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، لكن السلطات تتوقع أن تكون أقل غزارة.
سبأ
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