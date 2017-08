Ministre de la Défense: Future cache de surprises plus douloureuses choqueront l'ennemi [07/أغسطس/2017]



SANA'A, 07 Aout (SABA)-Le Ministre de la Défense Maj. Gen., Mohammed Al-Atifi , a confirmé que la stratégie militaire yéménite face à la Coalition de l'agression déplacé à une nouvelle étape plus globale et supérieure, conformément à la nature des données, des défis et des exigences de la défense de la souveraineté, de l'unité et de l'indépendance du pays et de la victoire de la volonté du peuple.



Il a également souligné qu'il ya beaucoup de surprises plus douloureuses militaires et économiques.



Dans sa déclaration faite à SABA, Al-Atifi a indiqué que l'un de priorités les plus importants de cette étape importante et sensible se réside dans la nécessitée de renforcer les fronts internes et fronts au-delà des frontières avec tous les moyens matériels, humains, logistiques, des armes et des équipements modernes, d'exploiter tous les efforts pour promouvoir les victoires contre les forces d'invasion et de l'occupation, ce qui assurera la protection de la souveraineté, de l'unité et de l'indépendance du pays .



