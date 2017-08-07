عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مواجهات مع مستوطنين اقتحموا شرق نابلس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة رام الله – سبأ:



اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم الاثنين، بحماية عسكرية اسرائيلية كبيرة ومشددة ما تسمى منطقة قبر يوسف، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.



وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان ان مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة وان حافلات تقل مستوطنين وصلت الى اطراف مدينة نابلس بعد تجمعها قبالة حاجز بيت فوريك جنوب المدينة، وفور وصولها اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين وشبان فلسطينيين استمرت اكثر من ثلاث ساعات وتركزت في شارع عمان ومدخل مخيم بلاطة الشمالي وبلدة بلاطة البلد.



واعلن عن عدة اصابات بالاختناق بالغاز المدمع والعيارات المطالية وشظايا قنابل الصوت.



من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن الخليل وبيت لحم وجنين واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم انهم مطلوبون .

سبأ [07/أغسطس/2017]سبأ