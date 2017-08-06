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المركز الوطني لنقل الدم يطلق نداء استغاثة جراء نفاد قرب الدم والمحاليل
[06/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 أطلق المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه اليوم، نداء استغاثة للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع ورجال المال والأعمال، لدعم المركز، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية وشيكة جراء نفاد قرب الدم والمحاليل.

ودعا المركز المنظمات الدولية ورجال المال والأعمال إلى زيارة المركز للإطلاع على وضعه عن قرب وما يوجهه من صعوبات جراء إنعدام قرب الدم والمحاليل والمستلزمات الطبية وتوقف الموازنة العامة للمركز.

وقال مدير عام المركز الدكتور أيمن الشهاري " يعلم الجميع أن الدم هو أساس لحياة الكثير من المرضى كالسرطان وتكسرات الدم كالثلاسيميا وكذا أمراض الفشل الكلوي والقلب والعمليات الجراحية المختلفة والحوادث والجرحى وغيرهم الذي تعتمد حياتهم على نقل الدم".

وأشار الدكتور أيمن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن المركز عانى بشكل كبير خلال العامين الماضيين في سبيل توفير قرب الدم والمحاليل والمستلزمات الطبية من المنظمات وشركات محلية .

وأضاف" لكننا وصلنا الآن إلى وضع لا نقوى على تحمله في ظل زيادة توافد المحتاجين للدم إلى مقر المركز".

وقال " وإخلاء للمسئولية نعلن للجميع بأن توقف المركز سيحل بكارثة لا يمكن لأحد تصورها فالحاجة إلى الدم كل يوم في تزايد والمركز في تدهور للمخزون الاستراتيجي للدم ومشتقاته ".

سبـأ
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