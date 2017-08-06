محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء موسع لخطباء وعلماء الجراحي الحديدة - سبأ :



نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسع ضم خطباء وعلماء ومرشدي مديرية الجراحي تحت شعار حملة " ثبات وانتصار".



ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات العدوان وأهمية رفد الجبهات بالمال والرجال.



وفي اللقاء أكد مدير عام مديرية الجراحي أحمد على مارش ونائب مدير مكتب الاوقاف بالمحافظة فيصل الهطفي أهمية الدور الذي يقوم به خطباء المساجد في تعزيز الوعي بأهمية التلاحم والترابط والحفاظ على النسيج الإجتماعي.



كما أكدا حساسية المرحلة الراهنة وما يتطلب ذلك من تضافر للجهود في مواجهة العدوان السعودي الامريكي وإفشال مخططاته الإجرامية.



وشدد مارش والطهفي على ضرورة الإهتمام برسالة المسجد في تكريس ثقافة التعاون والتآخي ونبذ الخلافات التي يتبناها ويغذيها العدو ويراهن على نجاحها والتاكيد على دعوة الناس للنفير العام ورفد الجبهات .



وأكد خطباء وعلماء ومرشدي مديرية الجراحي ضرورة توحيد الجهود في مواجهة العدوان الغاشم وعدم الإنجرار وراء أصوات المأجورة الستعية لزرع الفتنة بين أبناء الوطن.



حضر اللقاء نائب مدير الأوقاف والارشاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد سليمان الفقيه ومدير مكتب الأوقاف بالمديرية.

سبـأ [06/أغسطس/2017]سبـأ