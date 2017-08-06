محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل شبوة : إحتلال القوات الأمريكية لمناطق بشبوة هدفه السيطرة على النفط شبوة - سبأ :



أكد وكيل محافظة شبوة محمد أحمد أبو حربه أن إحتلال القوات الأمريكية والإماراتية لمناطق واسعة من محافظة شبوة بذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية، هدفه السيطرة على حقول النفط ومشروع الغاز المسال .



واستنكر الوكيل أبو حربه، الإحتلال الإماراتي والأمريكي لمناطق واسعة بشبوة تحت ما يسمى قوات النخبة الشبوانية وذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية.



وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن الإحتلال الإماراتي ومن خلفه الأمريكي إعتمد على تجنيد المحافظة لخدمة مشاريعه التوسعية تحت ما يسمى قوات النخبة الشبوانية وجسد المناطقية، وأن الإحتلال يؤسس لصراع مستقبلي بين أبناء شبوة".



‏وأكد أهمية وقوف الجميع في مواجهة العدوان الامريكي الإماراتي وإضطلاع الجهات المعنية بدورها في رسم الخطط وتنفيذها في هذا الجانب.



إلى ذلك أشار وكيل المحافظة أحمد محمد الحمزة إلى أن الإمارات تمتلك قرار قوات ما يسمى النخبة الشبوانية التي تخدم قوى العدوان .



وقال " إن وجهة قوات النخبة الشبوانية ليس همها توفير الأمن لمواطني المحافظة وإنما دعم التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة لتمكين قوى العدوان من ثروات ومقدرات اليمن".

سبـأ [06/أغسطس/2017]سبـأ