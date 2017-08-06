[06/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :
كرمت السلطة المحلية بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة فرع مكتب الواجبات الزكوية للجهود التي بذلتها قيادة وموظفو الفرع في تطوير العمل وتحسين الأداء خلال الفترة الماضية.
وثمن مدير عام المديرية حسين سهل زين جهود مكتب الواجبات الزكوية في إستمرار وتحسين العمل في الفرع وزيادة تحصيل موارد المديرية رغم الصعوبات جراء العدوان.
فيما أوضح مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمديرية عبدالحكيم محمد الشوافي أن إيرادات المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 28 مليون ريال .
وأشار إلى أن هذا التكريم يشجع كافة العاملين في المكتب في بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.
حضر التكريم عدد من أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية.
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