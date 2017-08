Quatre raids aériens de l'agression contre Sirwah [06/أغسطس/2017]







MARIB, 06 Aout. (SABA) - Les avions de guerre de la coalition saoudo-US ont mené mardi trois raids aériens contre de divers régions à Sirwah dans la province de Marib.



Une source locale a déclaré à (SABA) que les avions de combat de la coalition d'agression saoudo-US ont largué quatre raids contre la région d'al-Mashjah et Makhdara et Hailan à Sirwah.





En outre, la source a souligné que les mercenaires de l'agression visaient par des tirs d'artillerie les fermes des citoyens dans les régions de Rabiah et al-Matar à Sirwah.







