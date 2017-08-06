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قيادة السلطة المحلية بذمار تزور أسرة الشهيد الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان
[06/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

 قدم محافظ ذمار حمود محمد عباد ومعه وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد محمد عبدالرزاق، اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد عبد القوي الجبري الذي دفن حيا من قبل مرتزقة العدوان في تعز قبل أيام.

حيث زار المحافظ عباد برفقة الوكيلان الجبين وعبدالرزاق، أسرة الشهيد الجبري في قرية قرن عرة بمديرية جبل الشرق والتقى بوالد الشهيد وابنه وإخوانه، معربا عن خالص العزاء لأسرة الشهيد واقاربه.

وأشاد المحافظ عباد بتضحيات الشهيد عبدالقوي الجبري في سبيل الدفاع عن الوطن وصموده واستبساله وثباته على مواقفه أمام قوى البغي والعدوان ومرتزقتهم حتى لقي الله شهيدا.

وأكد أن الشهيد الجبري سجل بوقوفه شامخا أمام الأعداء موقفا بطوليا ستخلده ذاكرة الأجيال برفضه إغراءاتهم حينما ساوموه على حياته في حبه الراسخ للوطن وقناعاته الثابتة التي لم يبدلها الترغيب أو الترهيب قبل أن يدفنوه حيّا في التراب بعد أن أصيب ووقع أسيرا.

وأدان المحافظ عباد بشدة هذه الجريمة النكراء الذي قام بها مرتزقة العدوان بتعز بحق الشهيد الجبري، والتي هزت ببشاعتها كل الضمائر الحية ...مستنكرا قيام القتلة بتوثيق جريمتهم البشعة التي تتنافى مع العادات والأعراف والقيم وأخلاقيات الحروب.

وأكد محافظ ذمار أن هذه الجريمة انتهاكا صارخا لتعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على حقوق أسرى الحرب وطريقة التعامل معهم، كما أنها تعدٍ واضح على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم المساس بالأسرى أو الحاق أي أذى بهم وأن تعريض حياتهم للخطر من جرائم الحرب.

فيما أوضح مدير عام مديرية جبل الشرق هلال المقداد، أن الجرائم البشعة التي ارتكبها ويرتكبها تحالف العدوان لن تثني أبناء المديرية وجميع أبناء القبائل عن رفد الجبهات وتقديم مزيدا من قوافل الشهداء في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض.

رافق المحافظ خلال الزيارة ، مدير أمن المحافظة العميد احمد علي ادريس ومدير مكتب الصحة محمد الجماح ومدير مكتب الزراعة هلال الجشاري ونائب مدير صندوق النظافة ماجد التينة ومدير مديرية المنار خالد السبلاني وأمين عام محلي مديرية جبل الشرق احمد الجبر ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين منير المروني.

سبـأ
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