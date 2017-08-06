رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العامرية رداع يحافظ على صدارة المجموعة الثانية بكأس الشهداء بذمار ذمار - سبأ :



حافظ فريق العامرية من رداع على صدارة المجموعة الثانية في البطولة الكروية لفرق النخبة على كأس الشهداء بذمار .



جاء ذلك بعد أن تم إحتساب نتيجة لقائه الأخير في دور المجموعات مع فريق سلام معبر لمصلحته بثلاثة أهداف نظيفة لعدم حضور الأخير إلى أرضية الملعب كونه بات أول المغادرين لمنافسات البطولة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في الجولتين السابقتين .



بهذه النتيجة رفع فريق العامرية رصيده إلى تسع نقاط متصدرا المجموعة، وسينتظر ملاقاة وصيف المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي الاثنين القادم.



فيما ستحدد هوية المتأهل الثاني عن فرق هذه المجموعة بعد مواجهة شريكي الوصافة الهلال من دمت مع ال جي الخميس القادم واللذان يمتلكان ثلاث نقاط من جولتين مع أفضلية فارق الأهداف للاعبي الهلال من دمت بإمتلاكهم هدفين في رصيدهم .



وتتواصل البطولة غدا حيث يفتتح فريقا الأزرق للأقمشة والفقيد الشاهري مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة لفرق المجموعة الثالثة في البطولة.

سبـأ [06/أغسطس/2017]سبـأ