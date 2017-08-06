مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إقدام مجاميع متطرفة من مرتزقة العدوان على اقتحام ونهب منزل عضو مجلس النواب زكريا سعيد الزكري في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة قبالة شاطئ السودانية.. واعتقال شاب فلسطيني قرب السياج الفاصل شمال بيت لاهيا أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين. مؤشر سوق مسقط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي حوالي 10 نقاط وأغلق على 5057 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 27 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بـ إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش أوضاع الإتحادات الرياضية ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، ضم رؤساء الإتحادات الرياضية، أوضاع الاتحادات خلال المرحلة الراهنة.