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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 08:02:45م
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قصف تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب والهاملي بتعز
[06/أغسطس/2017] تعز - سبأ:
إستهداف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات مرتزقة العدوان في ذوباب وشمال يختل بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بعدد من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في تبة الأمام والسلسلة الجبلية في ذوباب.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للمرتزقة في الهاملي شمال يختل.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مفرق المخا خلفت خسائر في ممتلكات المواطنين.
سبأ
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