إجتماع يناقش آلية تفعيل دور المكاتب التنفيذية والخدمية بمحافظة تعز [06/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة محافظ تعز عبده الجندي ضم عدد من القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.



كرس الإجتماع لمناقشة الجوانب المتعلقة بتفعيل دور المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة.



وفي الإجتماع أكد المحافظ الجندي أهمية إستكمال فتح فروع لبقية المكاتب التنفيذية والخدمية بالحوبان خلال الأسبوع المقبل وممارسة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.



وأشار إلى ضرورة تفعيل نشاط فرع البنك المركزي والإبتعاد عن الإجراءات الروتينية التي تعرقل سير الأداء وبما يسهم في إستقبال الإيرادات وفقاً للقانون.



وأكد محافظ تعز أن السلطة المحلية ستقوم بالمتابعة والتقييم لنشاط المكاتب التنفيدية وستتخذ الإجراءات بحق المقصرين في أداء مهامهم وواجباتهم .. مشددا على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بتنمية الإيرادات ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد في ظل ظروف الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات الهادفة لتعزيز الأداء وتحسين الإنجاز في مختلف الجوانب التي تهم شؤون المحافظة.

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