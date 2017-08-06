الإفراج عن 12 من المغرر بهم بمحافظة المحويت [06/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

أفرجت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت اليوم، عن 12 من المغرر بهم.



وخلال الإفراج بحضور وكلاء المحافظة حمود شملان وعبد السلام الذماري ويحيى عبده ابراهيم، أكد وكيل المحافظة احمد الاخفش ومدير الأمن العميد علي الغني، أن عملية الإفراج تأتي في إطار الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتمكين المغرر بهم من العودة إلى الصف الوطني.. داعين بقية المغرر بهم إلى العودة إلى حاضنة الوطن.



فيما أكد المفرج عنهم ندمهم على انخراطهم في صفوف العدوان.. داعين من تبقى من المغرر بهم العودة إلى جادة الصواب وعدم الانجرار وراء الوعود الكاذبة لقادة مرتزقة العدوان.

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