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اليونسكو تؤكد أهمية العلوم الإنسانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعالم
[06/أغسطس/2017] باريس - سبأ:
أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن العلوم الإنسانية تعد ضرورية للمساعدة في التصدي للتحديات الرئيسة التي يواجهها العالم اليوم وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة عام 2030م التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015م.

وقالت المنظمة في بيان حديث نشرته على موقعها الالكتروني إنه من خلال المعرفة العلمية والتحليل الدقيق للمفاهيم والتعبير عن القيم ووجهات النظر يمكن للعلوم الإنسانية أن تساعد في بناء مجتمعات مستدامة وشاملة.

وأشارت الى انطلاق المؤتمر العالمي للعلوم الإنسانية في وقت لاحق اليوم الأحد بمدينة لييج البلجيكية بمشاركة ممثلين من جميع أنحاء العالم في مجالات العلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية والشكلية والسياسة إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

وأضافت إن المؤتمر يتمحور حول ست مواضيع رئيسة هي البشر والبيئة والهويات الثقافية التنوع الثقافي والعلاقات بين الثقافات والتراث الثقافي والحدود والهجرة والتاريخ والذكرى والسياسة والعلوم الإنسانية في عالم متغير.

وأكدت منظمة (اليونسكو) أنه من شأن المؤتمر المساهمة في تعزيز تنظيم العلوم الإنسانية لا سيما في أبعاده الجامعة للتخصصات والمشتركة بين التخصصات بما في ذلك جميع أنواع العلوم كما سيساهم في النقاش المعرفي وتقارب المناهج العلمية والثقافية واسعة النطاق بهدف سد الفجوة التي غالبا ما تكون موجودة بين بقية المجتمع وسياسات إعداد البحوث والتعليم والسياسات الإقليمية.
سبأ
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