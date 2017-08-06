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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 06:36:22م
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  ثقافة
اكتشاف مدينة رومانية غارقة في خليج الحمامات شمال شرق تونس
[06/أغسطس/2017] تونس - سبأ:
عثر فريق من علماء الآثار على مدينة رومانية غارقة في خليج الحمامات بمحافظة نابل الواقعة بشمال شرق تونس العاصمة.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية مطلع الأسبوع الجاري، عن المكلف بالبحوث بالمعهد الوطني التونسي للتراث (مؤسسة حكومية) منير فنطر، قوله: إن هذا الاكتشاف تم خلال شهر يوليو الماضي بعد حفريات دامت 7 سنوات.

وأوضح أن الحفريات تمت في إطار اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني التونسي للتراث وجامعة (ساساري) بجزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عثر فريق من علماء الآثار في موقع (نيابوليس) بخليج الحمامات على جزء كبير من المدينة الغارقة على مساحة 20 هكتارا.

وأشار إلى أنه ثبت أن مدينة (نيابوليس) التي تعرف حاليا بإسم مدينة نابل (60 كلم شمال شرق تونس العاصمة) تعرضت إلى زلزال قوي على شكل (تسونامي) في منتصف القرن الرابع ميلادي، ما تسبب في غرق جزء كبير منها.

وأكد في هذا السياق أن علماء الزلازل والتنقيب تحت الماء سيواصلون بحوثهم المتعلقة بهذا الاكتشاف خاصة بعد اكتشاف وجود 200 حوض تحت الماء مخصص لتمليح الأسماك (أحواض انتشرت في الفترة الرومانية).
سبأ
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