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آخر تحديث: الأحد، 06 - أغسطس - 2017 الساعة 06:36:22م
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ارتفاع معدل وصول السياح الأجانب إلى ولاية صباح الماليزية
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ارتفاع معدل وصول السياح الأجانب إلى ولاية صباح الماليزية
[06/أغسطس/2017] كوالالمبور- سبأ:
ارتفع معدل وصول السياح الأجانب إلى المنطقة الأمنية لولاية صباح الشرقية الماليزية، ليصبح (1,200) سائح كل يوم بحسب الإحصاءات المسجلة طوال العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية الليلة الماضية، عن رئيس شرطة المنطقة الأمنية بولاية صباح الشرقية الماليزية هَزني غزالي، قوله: إن ذلك بفضل الدوريات البحرية المنسقة بين ثلاث دول وهي ماليزيا وإندونيسيا والفلبين خاصة في سواحل سولو منذ يونيو الماضي.

وأضاف "قمنا بهذه الدوريات المنسقة منذ الشهر الماضي إضافةً إلى تبادل المعلومات.. وفي أكتوبر سيعقد اجتماعاً لمناقشة تفاصيل تنسيق المزيد من العمليات".

وصرّح غزالي بذلك للصحفيين في مدينة لاحد داتو بالولاية.. قائلا إن معظم السياح يأتون هذه الولاية للاستمتاع بالطبيعة في جزيرة سمبورنا ومدينة سندكان.
سبأ
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